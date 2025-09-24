Ведомственные награды вручили бойцам группировки "Центр"

В Министерстве обороны отметили, что среди награжденных командиры дивизионов и и артиллерийских взводов, наводчики, заряжающие, номера расчета и стрелки постов воздушного наблюдения

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Военнослужащим Центральной группировки войск, отличившимся в ходе выполнения боевых задач СВО, вручили ведомственные награды Министерства обороны. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

"Ведомственные награды Министерства обороны Российской Федерации "За боевые отличия", "За воинскую доблесть" II степени и "За укрепление боевого содружества" вручили артиллеристам 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр", отличившимся в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В ведомстве перечислили, что среди награжденных командиры дивизионов и и артиллерийских взводов, наводчики, заряжающие, номера расчета и стрелки постов воздушного наблюдения, которые защищают от вражеских дронов орудия и личный состав артиллерийского полка.

Командир отделения Данил Смирнов, награжденный медалью "За боевые отличия", рассказал, что получил награду за уничтожение точным огнем большого скопления украинских сил, что препятствовало продвижению ВСУ в сторону российских подразделений.