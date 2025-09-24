По словам главы ДНР, по нескольким направлениям есть улучшение позиций для российских бойцов

ДОНЕЦК, 24 сентября. /ТАСС/. Российские войска расширили зону контроля на границе ДНР и Днепропетровской области.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Россия-24" глава региона Денис Пушилин.

"Мы видим по ряду направлений улучшение позиций для наших бойцов. Мы говорим и о юге республики (граница ДНР и Днепропетровской области - прим. ТАСС), где буферная зона уже и после освобождения там ряда населенных пунктов, непосредственно на территории Днепропетровской области, позволяет, скажем так, все большему количеству населенных пунктов Донецкой Народной Республики на юге республики заниматься вопросами, скажем так, восстановления и вопросами, которые связаны с тем алгоритмом, который был проработан, исходя из предыдущего опыта по работе с освобожденными населенными пунктами", - сказал Пушилин.