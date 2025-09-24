ВС РФ поразили производственные цеха предприятия "Мотор сич"

Удары нанесли также по электроподстанции, обеспечивавшей работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российские войска в ходе специальной военной операции на Украине за сутки поразили электроподстанцию, обеспечивавшую работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, и цеха предприятия "Мотор сич". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение электроподстанции, обеспечивающей работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, производственным цехам предприятия "Мотор сич", местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах", - говорится в сообщении.

"Мотор сич" - один из крупнейших производителей двигателей для авиатехники, а также промышленных газотурбинных установок. Компания производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130, агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. После распада СССР компания продолжала активно сотрудничать с Россией. После госпереворота на Украине в 2014 году Киев запретил любое военно-техническое сотрудничество с Москвой.