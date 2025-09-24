Российские военные вклинились в оборону ВСУ, отметили в Минобороны РФ

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки войск использовали в Кировске на краснолиманском направлении эффект внезапности, с ходу форсировав реку Жеребец и вклинившись в глубину обороны ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Противник оборудовал оборонительные позиции вдоль реки Жеребец, которая являлась естественной водной преградой на направлении действий наших войск. Подразделения группировки войск "Запад" использовали эффект внезапности и, с ходу форсировав реку, вклинились в глубину обороны противника", - указали в ведомстве.