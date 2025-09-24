В роли условного противника выступали истребители Су-30СМ и ударные вертолеты Ми-24

КАЛИНИНГРАД, 24 сентября. /ТАСС/. Более 10 боевых кораблей Балтийского флота, базирующиеся в Балтийске - главной военно-морской базе в Калининградской области, приняли участие в учениях по противовоздушной обороне, сообщила пресс-служба флота.

"В учениях по ПВО были задействованы сторожевой корабль "Ярослав Мудрый", корвет "Стойкий", малые противолодочные корабли "Алексин", "Кабардино-Балкария", малые ракетные корабли "Зеленый Дол", "Ставрополь", "Серпухов", ракетные катера "Чувашия", "Моршанск", "Димитровград", "Заречный", всего 11 боевых кораблей", - говорится в сообщении .

Отмечается, что в ходе учения экипажи кораблей отработали способы совместного применения сил и средств ПВО корабельных соединений при отражении ударов средств воздушного нападения противника. В роли условного противника выступали истребители Су-30СМ, ударные вертолеты Ми-24 соединения морской авиации флота.

"При подходе на рубеж ведения огня воздушные цели были "уничтожены" расчетами зенитно-артиллерийских установок и артиллерийских установок АК-630. Также были отработаны задачи по уничтожению низколетящих целей, в том числе беспилотных летательных аппаратов", - сказали во флотской пресс-службе.