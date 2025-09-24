За распределение в эту бригаду родственники, как правило, платили ТЦК огромные деньги

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Несколько сотен военнослужащих пропали за год в бригаде, которая была сформирована как резервная, в нее отправляли солдат, за которых родственники платили взятки ТЦК. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Там пояснили, что 144-я отдельная пехотная бригада изначально была сформирована как резервная, личный состав практически не отправлялся на передовую. Спустя год она была переформирована в механизированную, а личным составом начали "затыкать дыры на самых горячих направлениях".

"До определенного момента 144-я опбр (отдельная пехотная бригада - прим. ТАСС) считалась "небоевой", и за распределение в эту бригаду родственники, как правило, платили ТЦК огромные деньги. <...> Разумеется, что на передовую отправляли и тех, кто рассчитывал отсидеться в тылу до конца СВО, отдав кругленькую сумму. По итогу за этот год бригада потеряла несколько сотен человек убитыми и пропавшими без вести. Списки пропавших уже публикуют родственники военнослужащих в социальных сетях", - указал собеседник ТАСС.

Он подчеркнул, что в украинской армии попадание в тыловую бригаду не защитит мобилизованного от отправки на передовую, даже если за это уплачены деньги. "Верный способ остаться в живых - это не выходить на улицу, бегство с Украины либо наличие высокопоставленных родственников. Ну а если все-таки попал в ВСУ, единственный шанс выжить - сдаться в плен", - обратил внимание собеседник агентства.