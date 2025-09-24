При этом противник часто применяет дроны и минометы для обстрелов

ГЕНИЧЕСК, 25 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие полностью контролируют обстановку в островной зоне на каховском направлении Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС командир взвода разведбатальона 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным Блатик.

"Сейчас островная зона на этом направлении под нашим контролем, все там хорошо", - сказал он, отвечая на вопрос об обстановке на островной зоне на каховском направлении.

По его словам, противник часто применяет дроны и минометы для обстрелов, однако контроль на этом участке удается сохранить.