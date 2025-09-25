Метод работы системы проекта "Посох" позволит сохранять инфраструктуру и жизни саперов, рассказал директор компании-разработчика Иван Хованский

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Лазерная система дистанционного обезвреживания взрывчатых веществ (проект "Посох") позволит обеспечить точечное ювелирное применение в ходе гуманитарного разминирования. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор компании-разработчика LazerBuzz Иван Хованский.

"Лазерная установка, не приводящая к детонации взрывчатого вещества, может эффективно работать, обеспечивая точечное ювелирное применение. Или же, допустим, в городе упал и не сработал заряд. Его необходимо поднять и вывезти на полигон. Все это время существует риск подрыва. Наш метод позволит сохранить инфраструктуру и жизни саперов. Мы предполагаем, что применение лазерных комплексов позволит производить обезвреживание по месту и с большей безопасностью", - сказал Хованский.

По его словам, в сегодняшней практике саперов возникает довольно много ситуаций, когда необходимо обезвредить взрывное устройство и при этом сохранить инфраструктуру. "Допустим, один из примеров: дрон среднего класса лежит внутри огромного ангара свежей постройки, использовавшегося для содержания крупного рогатого скота. Специалисты предполагают на этом БПЛА наличие нескольких десятков кг взрывчатки, поэтому никто не торопится его разминировать. А если поразить дрон при помощи накладного заряда, стандартным образом, то сооружение будет разрушено и нанесен ущерб в миллионы рублей", - отметил глава LazerBuzz.

Лазерная система дистанционного разминирования в сентябре была апробирована в зоне СВО и получила положительное заключение Минобороны РФ.

Полный текст интервью будет опубликован в 07:00 мск.