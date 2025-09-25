Танкисты ВС РФ сорвали ротацию ВСУ на красноармейском направлении

Экипаж, оставаясь незамеченным, произвел серию выстрелов 125-мм снарядами

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Экипаж танка Т-80БВ Алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" на красноармейском направлении уничтожил блиндаж ВСУ, сорвав тем самым ротацию противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Перед ударом танкисты сократили дистанцию до цели и заняли огневую позицию, с фронта и флангов прикрытую лесопосадками от прямого визуального обнаружения противником. Экипаж, оставаясь незамеченным, произвел серию выстрелов 125-мм снарядами по огневым точкам и живой силе ВСУ", - говорится в сообщении.