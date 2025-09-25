ВС РФ "Градами" уничтожили укрепления и технику ВСУ в ЛНР

Боевую задачу выполнила группировка "Запад", рассказали в Минобороны

ЛУГАНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" Западной группировки войск уничтожили украинские укрепления, бронетехнику и пункты управления беспилотниками в ЛНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе выполнения боевых задач расчеты РСЗО "Град" одного из мотострелковых полков 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили укрепления, бронетехнику, пункты управления БПЛА и живую силу подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в ЛНР", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что расчеты "Градов" использую тактику частых смен огневых позиций. "Противник не знает, откуда на этот раз прилетят реактивные снаряды. <...> В зависимости от поставленных задач реактивные снаряды летят на расстояние от 10 до 20 км. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволяют убедиться в уничтожении целей", - добавили в ведомстве.