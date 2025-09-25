Наград также удостоились военнослужащие соединений, проявившие мужество и самоотверженность в ходе выполнения боевых задач в рамках спецоперации

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Врио командующего ВДВ генерал-майор Сергей Чубарыкин вручил двум гвардейским десантно-штурмовым полкам псковского соединения ВДВ ордена Александра Невского. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Состоялась торжественная церемония вручения орденов Александра Невского двум гвардейским десантно-штурмовым полкам псковского соединения ВДВ. Этих высоких наград они удостоены за подвиги и отличия в боях по защите интересов Отечества. Ордена Александра Невского прикрепил к полотнищу георгиевских знамен временно исполняющий обязанности командующего Воздушно-десантными войсками генерал-майор Сергей Чубарыкин", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что в своем выступлении врио командующего ВДВ поздравил личный состав полков с получением высоких наград. "Хотелось бы поблагодарить всех тех, кто участвует в достижении победы, безусловно, личный состав, который сейчас находится на поле боя, который ценой своей жизни, рискуя день ото дня, приближает долгожданную победу", - указал Чубарыкин.

В заключение врио командующего ВДВ выразил уверенность, что личный состав соединения будет и впредь вносить значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и защиты ее национальных интересов, а награды станут стимулом к новым достижениям на благо Родины

Кроме того, состоялось награждение государственными наградами военнослужащих соединения, проявивших мужество и самоотверженность в ходе выполнения боевых задач в рамках СВО.