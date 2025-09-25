Российские военнослужащие уничтожили пункты ВСУ в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища и около Берестока

ДОНЕЦК, 25 сентября. /ТАСС/. Артиллеристы Южной группировки войск уничтожили пять пунктов управления беспилотниками ВСУ на константиновском направлении в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В окрестностях Клебан-Быкского водохранилища операторами БПЛА Южной группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в темное время суток обнаружены и во взаимодействии с расчетами ствольной артиллерии уничтожены три пункта управления БПЛА ВСУ", - говорится в сообщении.

Кроме того, уже в светлое время суток российские операторы FPV-дронов уничтожили два украинских пункта управления БПЛА в районе населенного пункта Бересток.