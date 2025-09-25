ТАСС: ВС РФ уничтожили группу ВСУ, попавшую в окружение в Кировске

По информации российских силовых структур, украинских военных оставили, чтобы немного потянуть время

ДОНЕЦК, 25 сентября. /ТАСС/. Штурмовые группы группировки войск "Запад" в Кировске ДНР уничтожили попавшую в окружение группу военнослужащих ВСУ. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, солдаты оказались брошены командованием и лишены связи.

"В окружении наших войск в Кировске была группа противника, которая отказалась сдаться и была уничтожена при зачистке. Эти люди были брошены командованием, лишены связи и полноценного БК (боекомплекта - прим. ТАСС). По сути, их оставили, чтобы немного потянуть время", - рассказали в силовых структурах.

В распоряжении ТАСС также оказалось видео с телефона одного из погибших в этой группе украинского военнослужащего. На кадрах один из последних дней жизни мужчины - он признается, что командование их бросило, а подкрепление не дошло. "Видимо, тут нас и похоронят", - говорит украинский военнослужащий на видео, имеющемся в распоряжении ТАСС.