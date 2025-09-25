Российский боец с позывным Младший уточнил, что установка была обнаружена, когда ее расчет уже был готов к ведению огня

ГЕНИЧЕСК, 25 сентября. /ТАСС/. Расчет БПЛА 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" при помощи барражирующего боеприпаса "Ланцет" настиг и уничтожил украинскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Богдана" в Херсонской области, когда та попыталась отступить в тыл. Об этом рассказал начальник расчета комплекса Zala с позывным Младший.

"Как правило, на фронте небо без глаз не остается - в тот момент из нашего подразделения БПЛА "Орлан-10" работал. Засек, как едет издалека машина, пыль поднимается столбом - что-то крупное едет с машиной сопровождения. Нам быстро передали координаты, мы полетели, доразведали - "Богдана" стоит. <...> Их радар нас, видимо, подспалил, и они давай укатываться. Командование быстро приняло решение применить "Ланцет". Догоняли мы их километров 13, в итоге настигли", - рассказал военнослужащий.

Он уточнил, что "Богдана" была обнаружена, когда ее расчет уже был готов к ведению огня. При отступлении САУ ехала со скоростью 80-90 км/ч, однако это не помешало "Ланцету" поразить цель.