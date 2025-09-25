Экипажи вертолетов Балтфлота провели учения в морских полигонах Балтики

В пресс-службе флота отметили, что отработаны задачи по поиску и обнаружению целей с комплексным использованием радиолокационных и гидроакустических средств

КАЛИНИНГРАД, 25 сентября. /ТАСС/. Экипажи противолодочных вертолетов Ка-27 и ударных вертолетов Ми-24 авиасоединения морской авиации Балтийского флота выполнили практические бомбометания и боевые стрельбы в морских полигонах. В учениях было задействовано порядка 10 единиц боевой авиатехники, сообщила пресс-служба флота.

"Экипажи вертолетов морской авиации Ка-27ПЛ и Ка-27М отработали задачи по поиску и обнаружению целей с комплексным использованием радиолокационных и гидроакустических средств. После обнаружения и определения координат условного противника экипажи уничтожили подводную цель при помощи учебных противолодочных авиационных бомб УПЛАБ-50", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что экипажи вертолетов Ми-24 выполнили нанесение ударов по морским целям, имитирующим безэкипажные катера условного противника, поодиночке и в составе пар огнем из 30-мм пушки и 23-мм двуствольной автоматической авиационной пушки ГШ-23.

"В мероприятии боевой подготовки было задействовано до 10 единиц вертолетов", - уточнила пресс-служба.

Полеты вертолетчиков выполнялись по установленным маршрутам над акваторией морского полигона Балтийского флота вблизи побережья Калининградской области.

О вертолетах

Ми-24 - ударный вертолет, способный уничтожать бронированные и небронированные, малоразмерные и площадные наземные и надводные, малоскоростные и низколетящие воздушные цели противника, а также его живую силу на переднем крае и в тактической глубине, сопровождать войска при совершении марша и действиях в глубине обороны противника. Кроме того, вертолеты типа Ми-24 могут использоваться для ведения разведки и наблюдения, минирования местности, корректировки огня и выполнения других задач.

Ка-27- корабельный противолодочный вертолет, который предназначен для обнаружения, отслеживания и уничтожения подводных лодок, следующих на глубине до 500 м на скоростях до 75 км/ч в районах поиска, удаленных от корабля базирования до 200 км при волнении моря до пяти баллов днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях. Вертолет может обеспечивать выполнение тактических задач как одиночно, так и в составе группы, во взаимодействии с кораблями во всех географических широтах, может работать как с берегового аэродрома, так и с борта корабля.