26 сентября, 00:01
Военная операция на Украине

Боец ВС РФ нарушил координацию ВСУ, корректируя алгоритмы работы системы РЭБ

Благодаря решительным действиям военнослужащего Хамзина, который подавил каналы связи противника, российские подразделения продвинулись вперед

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Младший сержант ВС России Айбулат Хамзин сумел нарушить координацию между подразделениями ВСУ, постоянно корректируя алгоритмы подавления системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте такжеВоенная операция на Украине. Онлайн

"Враг, осознавая присутствие средств радиоподавления, предпринимал попытки смены частот и использования альтернативных каналов связи. В свою очередь, младший сержант Хамзин, будучи квалифицированным специалистом и проявляя оперативность, отдавал команды на своевременную корректировку алгоритма подавления и применение тактики "прыжков" по частотам для предотвращения адаптации противника", - рассказали в оборонном ведомстве.

В сообщении отмечается, что благодаря грамотным и решительным действиям Хамзина, который сумел подавить каналы связи противника, передовые подразделения ВС РФ продвинулись вперед.

В Минобороны также рассказали о младшем сержанте Андрее Титлянове, который сумел успешно доставить боеприпасы и продовольствие на позиции подразделения и ускользнул от преследовавшего его ударного дрона ВСУ.

"Успешно доставив боекомплект и припасы, на обратном пути Андрей обнаружил, что его преследует вражеский БПЛА. Отлично ориентируясь на местности, он предпринял обманный маневр: прошел сквозь полуразрушенное здание и, определив на слух, что дрон не приближается к нужному ему выходу, быстро укрылся в заранее подготовленной и замаскированной воронке", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что Титлянов, дождавшись пока дрон облетит здание и появится в зоне видимости, сбил его из личного оружия и не позволил противнику обнаружить позиции российских военнослужащих. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине