Боец ВС РФ нарушил координацию ВСУ, корректируя алгоритмы работы системы РЭБ

Благодаря решительным действиям военнослужащего Хамзина, который подавил каналы связи противника, российские подразделения продвинулись вперед

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Младший сержант ВС России Айбулат Хамзин сумел нарушить координацию между подразделениями ВСУ, постоянно корректируя алгоритмы подавления системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Враг, осознавая присутствие средств радиоподавления, предпринимал попытки смены частот и использования альтернативных каналов связи. В свою очередь, младший сержант Хамзин, будучи квалифицированным специалистом и проявляя оперативность, отдавал команды на своевременную корректировку алгоритма подавления и применение тактики "прыжков" по частотам для предотвращения адаптации противника", - рассказали в оборонном ведомстве.

В сообщении отмечается, что благодаря грамотным и решительным действиям Хамзина, который сумел подавить каналы связи противника, передовые подразделения ВС РФ продвинулись вперед.

В Минобороны также рассказали о младшем сержанте Андрее Титлянове, который сумел успешно доставить боеприпасы и продовольствие на позиции подразделения и ускользнул от преследовавшего его ударного дрона ВСУ.

"Успешно доставив боекомплект и припасы, на обратном пути Андрей обнаружил, что его преследует вражеский БПЛА. Отлично ориентируясь на местности, он предпринял обманный маневр: прошел сквозь полуразрушенное здание и, определив на слух, что дрон не приближается к нужному ему выходу, быстро укрылся в заранее подготовленной и замаскированной воронке", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что Титлянов, дождавшись пока дрон облетит здание и появится в зоне видимости, сбил его из личного оружия и не позволил противнику обнаружить позиции российских военнослужащих.