Воинские соединения удостоили награды за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в зоне СВО

ПСКОВ, 26 сентября. /ТАСС/. Два полка 76-й десантно-штурмовой дивизии, которая дислоцируется на территории Псковской области, награждены орденом Александра Невского, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Указом верховного главнокомандующего России, президента РФ Владимира Путина высокой государственной награды воинские соединения удостоены за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Церемония награждения прошла в правительстве Псковской области. В памятном мероприятии принял участие врио командующего Воздушно-десантными войсками генерал-майор Сергей Чубарыкин, вдовы Героев Российской Федерации, представители духовенства, ветераны дивизии. В ходе торжественной церемонии Чубарыкин прикрепил орден Александра Невского к полотнищу Георгиевских знамен 104-го гвардейского десантно-штурмового полка и 234-го гвардейского десантно-штурмового полка.

"Очень символично, что сегодня на псковской земле две воинские части получили награду Александра Невского. Как когда-то Александр Невский громил врага на поле боя, так и сегодня наши десантники псковской дивизии, псковичи защищают интересы государства на полях сражений. В этот день хотелось поблагодарить всех тех, кто участвует в достижении этой победы", - приводит пресс-служба слова Сергея Чубарыкина.