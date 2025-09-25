Алаудинов: безвозвратные потери ВСУ составляют 1,7 млн человек

После своих операций украинская сторона каждый раз теряла сотни тысяч человек, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС России

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Безвозвратные потери украинской армии составляют 1,7 млн человек с начала СВО. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия-1".

"Интересно, что же они нам могут сегодня противопоставить? Может, они что-нибудь сверхъестественное придумали? До сих пор они могли нам только предложить какие-то операции, после которых они теряли каждый раз сотни тысяч человек. Мы уже знаем, что 1,7 млн человек в безвозвратных потерях они уже имеют. Сколько они могут воевать - это тоже вопрос риторический", - сказал Алаудинов, комментируя информацию о возможном наступлении ВСУ.

По его словам, возможным направлением удара ВСУ может быть Приднестровье, поскольку там находится большое количество российского оружия, которым Киев захочет завладеть. "Насколько я понимаю, они в октябре месяце будут пытаться ударить непосредственно по Приднестровью. Насколько мы видим эту ситуацию по подготовке как блока НАТО, так и остальных ресурсов. Может быть, попытаются туда ударить, потому что они рассчитывают на то, что там находится хороший склад боеприпасов, и что они, завладев этим складом, сумеют использовать эти ресурсы против нас", - отметил Алаудинов.

Он добавил, что независимо от действий противника наступление российской армии не удастся остановить. "Как раз вот эти все крики о том, что НАТО хочет вступить чуть ли не в прямое столкновение, что Европа собирается поддерживать [Владимира] Зеленского, говорят о том, что они понимают, что не могут ничего сделать, чтобы остановить Россию. Мне кажется, что мы должны делать свою работу, как мы ее и делаем. Мы не должны излишне даже обращать внимание на то, что они озвучивают", - сказал он.