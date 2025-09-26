Операторы БПЛА "Днепра" уничтожили до 10 блиндажей ВСУ в Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили до 10 блиндажей с личным составом Вооруженных сил Украины в тылу противника в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки благодаря слаженной работе расчетов разведывательных и ударных дронов было обнаружено и уничтожено до 10 замаскированных блиндажей с личным составом противника. Кроме того, в ходе выполнения боевых задач были поражены другие важные цели: вражеские средства радиоэлектронной борьбы, усилители сигналов и иные вспомогательные технические средства ВСУ", - сказали в военном ведомстве.

Как отметили в Минобороны, в Запорожской области операторы ударных беспилотников продолжают наносить значительный урон ВСУ, демонстрируя эффективность в ведении разведки, корректировке огня, поражении личного состава, техники и объектов противника, способствуя достижению целей специальной военной операции.