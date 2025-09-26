ВС РФ "Ураганом" уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

Цель поразили военнослужащие группировки "Центр"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие Центральной группировки войск уничтожили опорный пункт противника из реактивной системы залпового огня "Ураган" (РСЗО) на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт и живую силу ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что расчет навел РСЗО на цель и выполнил залп 220-мм реактивными снарядами по полученным координатам на дистанцию более 30 км, а воздушный мониторинг подтвердил уничтожение цели.