Экипаж Т-80 уничтожил пункт запуска БПЛА ВСУ в Днепропетровской области

Это позволило российским штурмовикам продвинуться на открытом участке местности, отметили в Минобороны

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие на танке Т-80 уничтожили пункт запуска беспилотников и пехоту ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие с воздуха выявили в лесополосе стартовую площадку для запуска беспилотников, а также пункт управления, на котором боевики украинского режима управляли разведывательными БПЛА. Для уничтожения цели экипаж танка Т-80 оперативно выдвинулся, занял огневую позицию и открыл <…> огонь. Прицельным огнем наводчик-оператор уничтожил личный состав ВСУ, средства связи и оборудование пункта управления БПЛА", - говорится в сообщении.

Отмечается, что огневая поддержка танкистов позволила российским штурмовым группам продвинуться на открытом участке местности.