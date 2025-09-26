Бойцы РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на константиновском направлении СВО

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки войск "Южная" обнаружили и уничтожили из гаубицы опорный пункт ВСУ в селе Иванополье в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В Донецкой Народной Республике на константиновском направлении операторами беспилотных летательных аппаратов 238-й гвардейской артиллерийской бригады Южной группировки войск обнаружен и во взаимодействии с расчетами ствольной артиллерии уничтожен опорный пункт ВСУ, расположенный в жилой застройке населенного пункта Иванополье", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для уничтожения цели был задействован расчет 152-мм буксируемой гаубицы "Гиацинт-Б", а потери личного состава противника составили до отделения пехоты.