Боевую задачу выполнили бойцы группировки "Запад"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Расчет буксируемой гаубицы "Гиацинт-Б" Западной группировки войск уничтожил склады с боеприпасами, личный состав и боевую технику противника в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В этот раз расчеты 152-мм пушек "Гиацинт-Б" при выполнении огневых задач уничтожили склады боеприпасов, боевую технику и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в ЛНР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после получения информации о местоположении целей противника военнослужащие оперативно демаскировали гаубицу и беглым огнем поразили склад боеприпасов ВСУ. "Точное попадание в цель на дистанции более 20 км вызвало сильный пожар и детонацию имеющегося боекомплекта", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что артиллеристы тесно взаимодействуют с расчетами комплексов беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня.