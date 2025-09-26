Бойцы "Запада" сбили 43 БПЛА и уничтожили 43 пункта управления ВСУ

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки войск уничтожили 43 беспилотника самолетного типа и 43 пункта управления ими ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.

"Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами уничтожены 43 беспилотных летательных аппарата самолетного типа противника. Кроме того, вскрыто и уничтожено 43 пункта управления беспилотной авиацией, 8 станций радиоэлектронной борьбы и 7 складов боеприпасов", - указал он.

Шаров добавил, что также были уничтожены самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", гаубица M198 производства США, гаубица Д-30 и пушка "Гиацинт-Б" украинских сил.

