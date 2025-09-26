Всего противник ликвидировал восемь своих солдат, рассказал разведчик группировки "Восток"

ДОНЕЦК, 26 сентября. /ТАСС/. Украинские войска уничтожили группу сослуживцев из восьми человек при их попытке отступить в направлении населенного пункта Лесное в Днепропетровской области. Об этом рассказал ТАСС разведчик группировки войск "Восток" с позывным Булат.

"Группа ВСУ из восьми человек в лесном массиве западнее Александрограда на границе ДНР и Днепропетровской области покинула свои опорные пункты в направлении населенного пункта Лесное Днепропетровской области и пыталась откатиться назад, но практически сразу была уничтожена огнем соседнего подразделения ВСУ", - рассказал разведчик.