26 сентября, 05:04
Военная операция на Украине

Ми-28НМ группировки "Север" уничтожил опорный пункт и пехоту ВСУ

© Минобороны России/ ТАСС
Экипаж нанес удар легкой многоцелевой управляемой ракетой

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил управляемой ракетой пункт временной дислокации ВСУ в зоне ответственности Северной группировки войск, сообщили в Минобороны России.

"Перед вылетом экипаж получил координаты расположения личного состава и укрепленного опорного пункта ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север". В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар легкой многоцелевой управляемой ракетой по заданным координатам. По докладу разведки цель была поражена", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что после успешного выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования. 

УкраинаРоссияВоенная операция на Украине