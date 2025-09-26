Ми-28НМ группировки "Север" уничтожил опорный пункт и пехоту ВСУ

Экипаж нанес удар легкой многоцелевой управляемой ракетой

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил управляемой ракетой пункт временной дислокации ВСУ в зоне ответственности Северной группировки войск, сообщили в Минобороны России.

"Перед вылетом экипаж получил координаты расположения личного состава и укрепленного опорного пункта ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север". В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар легкой многоцелевой управляемой ракетой по заданным координатам. По докладу разведки цель была поражена", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что после успешного выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования.