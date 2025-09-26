Десантники уничтожили подразделение ВСУ из БПЛА "Молния-2" в районе Часова Яра

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников Ивановской воздушно-десантной дивизии уничтожили подразделение противника при помощи дрона "Молния-2" в районе Часова Яра ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы БПЛА Ивановского соединения ВДВ беспилотником самолетного типа "Молния-2" уничтожили подразделение ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр. После получения точных координат операторы осуществляют запуск БПЛА с заранее подготовленной позиции", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что подготовка "Молнии-2" к выполнению боевой задачи занимает несколько минут, а применение данного беспилотника в совокупности с обычными FPV-дронами позволяет оперативно уничтожать выявленные цели и осуществлять поддержку штурмовых подразделений.