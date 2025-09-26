ВС РФ ударили по противнику из самоходной артиллерийской установки "Гвоздика"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" нанесли удар по блиндажам и инженерным укреплениям ВСУ из самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В Днепропетровской области расчеты самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" группировки войск "Восток" выполнили огневые задачи по выявленным позициям противника. По координатам, полученным от операторов беспилотной авиации, были нанесены удары по блиндажам, укрытиям и участкам инженерных заграждений", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что поражение противника обеспечило продвижение российских штурмовых подразделений в ходе наступления в Днепропетровской области.

