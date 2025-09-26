Операция проходит в сложных условиях, у ВСУ есть преимущество, отметил эксперт

ЛУГАНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие, зайдя в населенный пункт Отрадное Харьковской области, начали закрепляться на его северных окраинах, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее Марочко сообщил ТАСС, что бойцы РФ на 3 км вклинились в оборону ВСУ на стыке Белгородской и Харьковской областей и вошли в населенный пункт Отрадное.

"На данный момент идет закрепление на северных окраинах Отрадного. Следует отметить, что операция проходит в сложных условиях, поскольку у вооруженных формирований Украины есть стратегическое преимущество - населенный пункт находится на возвышенности, это усложняет российским войскам задачу", - сказал он.