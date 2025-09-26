ТАСС: у Юнаковки ВС РФ уничтожили штурмовую группу бригады ВСУ

На сумском направлении противник снизил интенсивность контратак из-за больших потерь, отметили в российских силовых структурах

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российские военные отразили контратаку у Юнаковки Сумской области, полностью уничтожена штурмовая группа 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На сумском направлении противник снизил интенсивность контратак из-за больших потерь. В районе Юнаковки подразделения ВДВ группировки "Север" продвинулись в прилегающих лесополосах, отразив одну контратаку ВСУ. Общее продвижение составило до 300 м. В ходе отражения контратаки десантниками полностью уничтожена штурмовая группа 47-й ОМБр (отдельной механизированной бригады - прим. ТАСС) ВСУ и американская ББМ (боевая бронированная машина - прим. ТАСС) "Хамви", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщили ТАСС в силовых структурах, ВСУ безуспешно пытаются прорвать фланги наступающих российских войск у Юнаковки, идут тяжелые бои. Село Юнаковка - важный логистический центр ВСУ в Сумском районе.