Российские военнослужащие смогут узнать, где летали вражеские беспилотники, что они снимали и для чего, рассказал оператор БПЛА группировки "Восток"

МАРИУПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Российские бойцы с помощью системы радиоэлектронной борьбы посадили украинский FPV-дрон, снятые им кадры изучат и затем используют во время штурмов позиций ВСУ. Сам дрон перепрошьют и будут также использовать, рассказал ТАСС оператор БПЛА группировки войск "Восток" Вооруженных сил РФ с позывным Захар.

"Это вражеский FPV-дрон. На боевом задании бойцы нашего полка "заРЭБили" этот FPV-дрон, и теперь мы будем менять все платы уже на свои. Вражеские снимать и впаивать свое программное обеспечение для обезвреживания врага, техники. <…> Мы можем через USB-носитель, то есть через флешку, посмотреть те места, где они летали, что они снимали, для чего они снимали. Мы уже будем знать, куда они летели, что записывали. Это в дальнейшем нам упростит задачу при штурмах противника", - сказал Захар.