По словам рядового Федора Онтуна, украинским солдатам приходилось сутками экономить воду, питание им в последнее время не предоставляли вовсе

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Солдатам ВСУ на позициях в Серебрянском лесничестве в ЛНР приходилось экономить воду и еду. Об этом рассказали взятые в плен бойцами ВС РФ украинские военнослужащие, видео есть в распоряжении ТАСС.

"Нам приходилось и воду, и еду экономить сутками. [Дроны] скидывали не туда нам кушать. А в последнее время не скидывали вообще ничего", - рассказал рядовой Федор Онтун.

Ефрейтор Алексей Куртанич, также сдавшийся в плен российским военнослужащим, добавил, что большая часть сбрасываемого солдатам ВСУ с дронов типа "Баба-яга" продовольствия была непригодна к употреблению. "Когда ["Баба-яга"] скидывала, например, воду и поесть, то больше половины разбивалось. Из шести бутылок оставалось две бутылки-полторашки на трех-четырех человек. Консервы тоже разрывались", - добавил он.