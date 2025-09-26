Противник также потерял пикап в районе села Звановка, отметили в Минобороны

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие Южной группировки войск уничтожили наземный робототехнический комплекс ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчетом ударных БПЛА при осмотре района предполагаемого расположения блокированных подразделений ВСУ в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища был выявлен и уничтожен с использованием FPV-дрона наземный транспортный робототехнический комплекс ВСУ, при помощи которого подразделения противника пытались организовать снабжение личного состава", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что силами группировки был уничтожен пикап ВСУ в районе села Звановка. "На константиновском направлении в Донецкой Народной Республике в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности операторами БПЛА Южной группировки войск в районе населенного пункта Звановка был замечен пикап ВСУ. В результате поражения ударным FPV-дроном автотранспорт противника был уничтожен", - добавили в Минобороны.