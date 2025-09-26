Донецкая школа, которая носит их имя, собирается собрать истории о героях от их сослуживцев и близких

ДОНЕЦК, 26 сентября. /ТАСС/. Донецкая школа №115 им. кавалеров орденов Мужества Ивана Коковина и Майкла Глосса намерена собрать истории о погибших героях у их сослуживцев и родственников, сообщила ТАСС директор учреждения Ольга Буцина.

"Мы только начали работу по восстановлению памяти о наших героях - Иване Коковине и Майкле Глоссе. Каждый класс нашего образовательного учреждения получит задание, обязательно будет поисковая работа организована, и свяжемся с сослуживцами, родителями, родственниками наших героев. Эта работа только началась, но мы уже достигли много", - сказала Буцина.

Она добавила, что в проекте капремонта школы учли устройство музея, где, кроме прочего, соберут информацию о погибших бойцах, в чью честь названа школа. Проект "Аллея российской славы" изготовит бюсты Коковина и Глосса, которые установят после завершения ремонта, а петербургский писатель и художник Сергей Псарев передал в дар учебному учреждению графические портреты защитников.

Школа № 115 получила имена ефрейтора Коковина и рядового Глосса 9 сентября. Россиянин и американец погибли в ходе СВО при ударе со стороны ВСУ, сражаясь бок о бок в районе Часова Яра. Оба награждены орденами Мужества посмертно. Вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным церемонию посетили министр просвещения РФ Сергей Кравцов, командующий ВДВ Михаил Теплинский, секретарь генсовета партии "Единая Россия", первый зампред Совета Федерации Владимир Якушев и другие почетные гости.