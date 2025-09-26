26 сентября, 07:18
Военная операция на Украине

Подразделение УФСБ ДНР уничтожило пункты управления БПЛА ВСУ

Четыре пункта управления разбили на константиновском направлении

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Подразделение "Горыныч" управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике уничтожило четыре пункта управления беспилотниками диверсионных групп ВСУ на константиновском направлении, атакующих мирное население Дзержинска и Горловки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

"Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального Управления ФСБ России ведет охоту на группы операторов БПЛА противника на константиновском направлении. Бойцы УФСБ отследили маршруты передвижения вражеских диверсионных групп и выявили 4 пункта управления беспилотниками, атакующих мирное население Дзержинска и Горловки", - говорится в сообщении.

После доразведки информации операторы подразделения уничтожили боевую бронированную машину ВСУ, используемую для ротации операторов БПЛА, четыре пункта управления беспилотниками и четыре ретранслятора для дальних воздушных атак на Горловку. 

