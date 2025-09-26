Кроме того, российская армия поразили пункты временного размещения украинских войск на константиновском направлении

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки ВС РФ в ходе активного наступления поразили несколько пунктов управления БПЛА ВСУ в районе Северска, а также пункты временного размещения украинских войск на константиновском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе ведения активных наступательных действий расчеты FPV-дронов Южной группировки войск ведут слаженную работу по уничтожению инфраструктуры управления ВСУ. В результате выявленных разведкой целей в районе н. п. Северск точными попаданиями был уничтожен пункт управления беспилотниками противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также пункт управления БПЛА ВСУ поразили артиллерийские расчеты группировки.

Кроме того, в военном ведомстве сообщили, что на константиновском направлении в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища операторами БПЛА группировки войск обнаружен и во взаимодействии с расчетами ствольной артиллерии уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ.

"В ходе ведения воздушной разведки и наблюдения за местностью операторами БПЛА Южной группировки в районе Степановки были замечены антенны управления БПЛА. Доразведка позволила установить расположение пункта управления БПЛА противника. Координаты цели были переданы расчету 152-мм гаубицы "Мста-Б" гвардейского артиллерийского соединения Южной группировки войск, который уничтожил цель. Также в жилой застройке было выявлено местоположение пункта временной дислокации, который был уничтожен расчетом ударных FPV-дронов Южной группировки войск", - отметили там.