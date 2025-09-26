Марочко: ВС РФ уничтожили более 100 солдат ВСУ на сватовско-кременском участке

Кроме того, российские войска уничтожили пять единиц военной техники, рассказал военный эксперт

ЛУГАНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли порядка 100 солдат и пять единиц военной техники у населенных пунктов на сватовско-кременском участке, в результате ударов, нанесенных авиацией и артиллерией ВС РФ. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Артиллерийские подразделения совместно с ВКС РФ за последние сутки выполнили более 100 огневых задач в районах населенных пунктов Новогригоровка (украинское название - Новоегоровка), Петровское (украинское название - Грековка) в ЛНР, а также Новомихайловка, Ставки и Кировск (украинское название - Заречное) соседней ДНР. Огонь велся по местам сосредоточения противника и выявленным подвижным целям. По предварительным подсчетам, безвозвратные потери противника составили более 100 боевиков", - сказал он.

Марочко добавил, что удары ВС РФ также уничтожили пять единиц военной техники противника.