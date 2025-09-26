Моряки провели учения по обеспечению безопасности морской экономической деятельности РФ и разрешению кризисных ситуаций

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Отряд боевых кораблей Северного флота (СФ), выполняющий задачи арктического похода, прибыл в порт Дудинка на Таймыре в Красноярском крае, сообщили в пресс-службе СФ.

"Большой противолодочный корабль "Североморск" и большой десантный корабль "Александр Отраковский" завершили переход от порта Диксон по реке Енисей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ранее отряд кораблей и судов СФ выполнил ряд задач в Баренцевом, Норвежском и Карском морях. Моряки СФ провели учения по обеспечению безопасности морской экономической деятельности России и разрешению кризисных ситуаций, выполнена высадка морского десанта на необорудованное побережье в заливе Дежнева архипелага Земля Франца-Иосифа. Отряд кораблей СФ также принял участие в совместных стратегических учениях "Запад - 2025".

На период пребывания моряков СФ на Таймыре спланировано проведение патриотических и культурно-досуговых мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Встреча североморцев у причала порта Дудинка состоялась в соответствии с традициями и обычаями коренных народов Таймыра - долган, ненцев, нганасанов, энцев и эвенков.

Заход отряда кораблей СФ в порт Дудинка состоялся впервые в 2015 году и осуществляется ежегодно. В этом году североморцы прибыли на Таймыр уже в десятый раз.