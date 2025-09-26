Населенный пункт был основным логистическим хабом ВСУ в ходе вторжения в Курскую область летом 2024 года, указали в российских силовых структурах

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Освобождение бойцами "Севера" населенного пункта Юнаковка в Сумской области создает плацдарм для дальнейшего продвижения ВС РФ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Как сообщили в Минобороны России, в течение недели подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий продвинулись в глубину обороны противника в Сумской области и освободили населенный пункт Юнаковка Сумской области.

"Это хороший плацдарм для дальнейшего продвижения. Юнаковка была основным логистическим хабом ВСУ в ходе вторжения в Курскую область летом 2024 года. Ее освобождение - большой и важный шаг в создании зоны безопасности возле границ России", - отметил собеседник агентства.