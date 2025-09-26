ТАСС: бойцам "Севера" в Юнаковке противостояли в том числе украинские ССО

Там также находились военные 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 47-й и 156-й отдельных механизированных бригад, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Военнослужащим группировки "Север" в освобожденной Юнаковке Сумской области противостояли три бригады ВСУ, а также подразделения украинских сил специальных операций (ССО). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В Юнаковке нашим бойцам противостояли военные 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 47-й и 156-й отдельных механизированных бригад. Также на этот участок были брошены ССО", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в Минобороны России, в течение недели подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий продвинулись в глубину обороны противника в Сумской области и освободили населенный пункт Юнаковка Сумской области.

Юнаковка была основным логистическим хабом ВСУ в ходе вторжения в Курскую область летом 2024 года.