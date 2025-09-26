Поражены такие объекты, как пункты временной дислокации, склады с боеприпасами, бронетехника и живая сила противника

ГЕНИЧЕСК, 26 сентября. /ТАСС/. Российская авиация нанесла массированные 26 ударов по тыловым районам дислокации ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС представитель 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр".

"Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ успешно отработала по координатам, полученным от воздушной разведки подразделений БПЛА 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр". Истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли 26 ударов авиабомбами ФАБ-500 М54 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК). Поражены такие объекты, как пункты временной дислокации, склады с боеприпасами, бронетехника и живая сила противника", - сказал представитель армии.

Он уточнил, что вес одной авиабомбы ФАБ-500 М54 с УМПК составляет 700 кг с зоной сплошного поражения два км.

В новость внесена правка (15:58 мск) - передается с уточнением информации от источника, верно - ФАБ-500.