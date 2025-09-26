Герой России Станкевич поблагодарил подчиненных за службу в зоне СВО

Военный сообщил, что его переполняет чувство гордости

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Командир бригады ВС России Антон Станкевич поблагодарил своих подчиненных за выполнение боевых задач в зоне СВО после присвоения ему звания Героя России. Об этом военнослужащий заявил на видеозаписи, распространенной Минобороны РФ.

"Переполняет чувство гордости за то, что мы сейчас делаем. Такая высокая награда - это честь для меня как для командира, поскольку я командую таким прославленным подразделением. Хотелось бы сказать большое спасибо всему личному составу за тот труд и за те подвиги, которые были им совершены", - отметил он.

Командир штурмового отряда Зоригто Ангархаев, которому также было присвоено звание Героя России, отметил, что разделяет свою награду вместе со своими подчиненными.

"Эту награду, как и все остальные, я разделяю со своими подчиненными. Действуя слаженно и решительно, достигается успех в современном бою. Хочу передать привет всем своим бойцам, младшим командирам и солдатам, которые в настоящий момент выполняют с честью и доблестью все поставленные боевые задачи, защищая интересы нашей страны", - сказал офицер.

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны - медали "Золотая Звезда" военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе выполнения задач СВО.