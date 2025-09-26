26 сентября, 19:09
ТАСС: на окраине Кировска уничтожили группу операторов БПЛА ВСУ

В российских силовых структурах сообщили, что по итогам нескольких ударов по месту расположения операторов ликвидировали также оборудование и комплектующие

ДОНЕЦК, 26 сентября. /ТАСС/. Операторы БПЛА группировки войск "Запад" уничтожили группу украинских операторов беспилотников на окраине Кировска, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"На юго-западной окраине Кировска операторы БПЛА "Запада" уничтожили группу беспилотников противника, которые находились на хорошо замаскированных позициях и никак себя не выдавали, но разведка отработала успешно", - сообщили в силовых структурах.

В результате нескольких ударов по месту расположения операторов уничтожен не только личный состав, но также оборудование и комплектующие. 

