ТАСС: на окраине Кировска уничтожили группу операторов БПЛА ВСУ

В российских силовых структурах сообщили, что по итогам нескольких ударов по месту расположения операторов ликвидировали также оборудование и комплектующие

ДОНЕЦК, 26 сентября. /ТАСС/. Операторы БПЛА группировки войск "Запад" уничтожили группу украинских операторов беспилотников на окраине Кировска, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"На юго-западной окраине Кировска операторы БПЛА "Запада" уничтожили группу беспилотников противника, которые находились на хорошо замаскированных позициях и никак себя не выдавали, но разведка отработала успешно", - сообщили в силовых структурах.

В результате нескольких ударов по месту расположения операторов уничтожен не только личный состав, но также оборудование и комплектующие.