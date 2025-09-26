ТАСС: на окраине Кировска уничтожили группу операторов БПЛА ВСУ

ДОНЕЦК, 26 сентября. /ТАСС/. Операторы БПЛА группировки войск "Запад" уничтожили группу украинских операторов беспилотников на окраине Кировска, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
"На юго-западной окраине Кировска операторы БПЛА "Запада" уничтожили группу беспилотников противника, которые находились на хорошо замаскированных позициях и никак себя не выдавали, но разведка отработала успешно", - сообщили в силовых структурах.
В результате нескольких ударов по месту расположения операторов уничтожен не только личный состав, но также оборудование и комплектующие.