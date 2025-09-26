Старший лейтенант под огнем ВСУ вынес на себе раненого товарища

Российский военнослужащий проводил эвакуацию под плотным огнем противника

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Старший лейтенант Максим Калмурзаев вынес на себе раненого сослуживца под плотным огнем из артиллерии и FPV-дронов ВСУ. О подвиге бойца рассказали в Минобороны РФ.

По данным ведомства, при передвижении группы на новые позиции украинская сторона применила артиллерию и дроны, и один из боеприпасов упал на пути следования рядом с военнослужащим из группы.

"Несмотря на плотный огонь со стороны врага, старший лейтенант Калмурзаев приступил к оказанию первой помощи. Остановив кровотечение, Максим на себе вынес раненого бойца в наиболее безопасное место, где передал его эвакуационной группе", - указали в министерстве.

Там отметили, что благодаря мужеству и грамотным действиям старшего лейтенанта удалось сохранить жизнь и здоровье бойца, а также выполнить в срок установленную задачу.

В военном ведомстве также рассказали о том, как рядовой Андрей Земляной под интенсивным артиллерийским обстрелом и беспилотниками противника расчистил путь российской штурмовой группе. "Грамотно используя рельеф местности, Андрей скрытно подобрался к опорному пункту противника с тыла, забросил самодельное взрывное устройство в блиндаж, тем самым уничтожив трех боевиков ВСУ", - отметили в Минобороны.

Развивая наступление, российские штурмовики продолжили зачищать проход к населенному пункту, а в ходе штурма уничтожили еще четырех военнослужащих ВСУ. "Благодаря мужеству и отваге рядового Андрея Земляного, группа российских военнослужащих обеспечила продвижение наших войск вглубь обороны противника", - подчеркнули в ведомстве.