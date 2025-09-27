Группировка "Восток" за сутки уничтожила более 305 военных ВСУ и танк Т-64

Начальник пресс-центра группировки Алексей Яковлев сообщил о продолжении продвижения бойцов ВС РФ вглубь обороны противника

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Подразделения Восточной группировки войск за прошедшие сутки уничтожили более 305 военнослужащих ВСУ, танк Т-64, а также 2 станции Starlink. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Алексей Яковлев.

"В течение суток противник потерял более 305 военнослужащих, танк Т-64, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину, 3 орудия полевой артиллерии, в том числе М109 Paladin, 11 автомобилей, 2 станции спутниковой связи Starlink и 6 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал он.

Яковлев также подчеркнул, что подразделения группировки продолжили движение вглубь обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике формированиям механизированной и штурмовой бригад ВСУ.