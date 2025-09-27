Саперы провели урок безопасности для младшеклассников Белгородской области

Замначальника представительства противоминного центра с позывным Евгенич объяснил школьникам, какую опасность представляют неразорвавшиеся боеприпасы, мины и подозрительные предметы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Военные инженеры представительства Международного противоминного центра в составе группировки войск "Север" провели урок безопасности для школьников Белгородской области, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"В рамках мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи и формирования знаний о безопасности жизнедеятельности специалисты Международного противоминного центра в составе группировки войск "Север" провели профилактическое занятие для учащихся младших классов средней общеобразовательной школы в поселке Чернянка Белгородской области", - говорится в сообщении.

Замначальника представительства противоминного центра с позывным Евгенич объяснил школьникам, какую опасность представляют неразорвавшиеся боеприпасы, мины и подозрительные предметы, напомнив, что они могут встречаться не только в зоне боевых действий, но и вблизи мест проживания.

На предоставленном ТАСС видео военный специалист отметил, что очень важно проводить подобные занятия, поскольку дети могут встретить неразорвавшиеся боеприпасы. На уроках, пояснил Евгенич, школьникам показывают, какие мины ВСУ встречаются на территории Белгородской области. Чаще всего, по словам военнослужащего, это мины кустарного производства.

Как отметили в Минобороны, школьники с большим вниманием и интересом отнеслись к выступлению военнослужащих.