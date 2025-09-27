Также уничтожили две управляемые авиабомбы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны РФ за прошедшие сутки сбили две управляемые авиабомбы и 131 дрон ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 управляемые авиационные бомбы и 131 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 86 900 беспилотных летательных аппаратов, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 261 танк и других боевых бронированных машин, 1 592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 29 985 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 715 единиц специальной военной автомобильной техники.