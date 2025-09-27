ТАСС: части 95-й бригады ВСУ почти полностью уничтожены под Красноармейском

В российских силовых структурах сообщили, что с момента переброски части подразделений 95-й ОДШБр из Сумской области под Покровск бригада потеряла более 100 боевиков "пропавшими без вести"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Части 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) ВСУ, переброшенные из Сумской области под Красноармейск (украинское название - Покровск), почти полностью уничтожены. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Пожарная команда" - 95-я ОДШБр - практически уничтожена после переброски из Сумской области под Покровск. С момента переброски части подразделений 95-й ОДШБр из Сумской области под Покровск бригада потеряла более 100 боевиков "пропавшими без вести". Такие данные привели родственники", - сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщали, что командование бригады фактически отстранено от руководства, а батальоны переданы в распоряжение командирам смежных подразделений.