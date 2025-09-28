Бойцы "Востока" построили первый подземный тренажерный зал для физподготовки

Начальник физической подготовки 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки с позывным Бэра рассказал, что строительство заняло месяц

МАРИУПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Бойцы группировки "Восток" построили первый в зоне СВО подземный тренажерный зал на одном из полигонов для физподготовки личного состава. Он оборудован комплексом тренажеров на разные группы мышц, сообщил ТАСС помощник командира, начальник физической подготовки 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Восток" Вооруженных сил РФ с позывным Бэра.

Строительство заняло месяц. Инвентарь для тренажерного зала был предоставлен Минобороны России. Еще пять таких же спортивных комплексов сейчас достраивают в зоне СВО.

"Мы решили построить тренажерный зал для наших бойцов. Мы по максимуму его обустроили, чтобы военнослужащие всех возрастов могли заниматься, в каком бы они ни были физическом состоянии. Наш тренажерный зал не уступает гражданским залам. Здесь все виды тренажеров, которые могут пригодиться для развития каких-либо качеств, силы, выносливости, укрепления мышц и сосудов", - рассказал Бэра.

Он добавил, что занятия в тренажерном зале входят в систему физической подготовки военнослужащих. Посещают его бойцы и самостоятельно в свободное время.

"Бойцы очень заинтересовались. Кто-то чем-то занимался, каким-то видом спорта. Можно сказать, они здесь, в помещении, как будто на гражданке в спортивном зале. Даже не скажешь, что где-то на полигоне под землей находятся. Здесь они морально, можно сказать, тоже разгружаются", - отметил помощник командира.