Сальдо: ВСУ осознанно бьют по гражданским объектам, проигрывая на поле боя

Украинские боевики и иностранные наемники делают все, чтобы навредить мирным людям, сообщил губернатор Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 28 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины реагируют на проигрыш на поле боя осознанными ударами по гражданским объектам в Херсонской области. Об этом рассказал в интервью ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.

"Противник, не имея возможности успешных действий против нашей армии, пытается поражать объекты гражданского назначения. <…> На прошлой неделе дрон снова прямиком был нацелен и вывел из строя карету скорой помощи. К счастью, все, кто в ней был, остались живы. <…> Они осознано, когда у FPV-дрона заканчивается запас энергии, могут его на мотоциклиста направить, на легковой автомобиль, в котором едут обычные мирные граждане", - сказал он.

Сальдо подчеркнул, что ВСУ и иностранные наемники делают все, чтобы навредить мирным людям.

"Наши военные бьют по военным объектам, которые имеют военное назначение, но не по гражданским. Вооруженные силы Украины бьют по гражданским. Большая часть их ударов в Херсонской области - это гражданские объекты", - сказал он.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС 30 сентября.